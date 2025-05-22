المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر مايو يحقق عطاءات بـ6.93 مليارات درهم

المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر مايو يحقق عطاءات بـ6.93 مليارات درهم
وشهد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل البنوك الثمانية الموزعين الأساسيين على الشريحتين "إعادة إصدار الشريحة المستحقة في مايو 2027، والشريحة الجديدة لأجل 5 سنوات المستحقة في مايو 2030"، حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المستلمة 6.93 مليارات درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي في الدولة.
ويبرز نجاح المزاد في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق "YTM" 3.99% للشريحة المستحقة في مايو 2027 و4.06% للشريحة الجديدة المستحقة في مايو 2030 وذلك بفارق 2 وصفر نقاط أساس على التوالي مقارنة بسندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.
يذكر أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.
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