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أرباح لينوفو الصينية الربعية تهوي 64%

أرباح لينوفو الصينية الربعية تهوي 64%

2025-05-22 08:01:14
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت لينوفو الصينية، أكبر شركة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم، أمس تسجيل انخفاض أسوأ من المتوقع في أرباح الربع الرابع بلغ 64 % ، وهو ما عزته بشكل أساسي إلى انخفاض غير نقدي في قيمة شهادات خيارات شراء الأسهم.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن لينوفو حققت إيرادات بلغت 16.98 مليار دولار خلال الربع المنتهي في 31 مارس ، متجاوزة توقعات المحللين لتحقيق 15.6 مليار.

غير أن البيانات أشارت إلى أن صافي أرباح مالكي الشركة بلغ 90 مليون دولار، وهو أقل بكثير من متوسط ​​تقديرات المحللين عند 225.8 مليون.

وأطلقت لينوفو أول أجهزة كمبيوتر شخصية تعمل بالذكاء الاصطناعي بالصين في مايو أيار الماضي قبل طرحها في الخارج في سبتمبر أيلول.

وقامت الشركة بدمج تقنيات من شركة ديب سيك الصينية الناشئة، التي أحدثت نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي بنموذجها منخفض التكلفة، في أجهزة الكمبيوتر الشخصية واللوحية التي تنتجها.(بكين - رويترز)

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