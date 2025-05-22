مفاجآت صيف دبي تنطلق 27 يونيو بـ 66 يوماً من السعادة

MENAFN - Al-Bayan) بدأ العد التنازلي لانطلاق مفاجآت صيف دبي 2025، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي تتضمن مجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات والعروض والتجارب في مختلف أنحاء المدينة على مدى 66 يوماً من 27 يونيو وحتى 31 أغسطس 2025.

وتسلط الدورة الأكبر والأكثر تشويقاً من المفاجآت هذا العام، الضوء على كل ما يجعل دبي وجهة صيفية عالمية متنوعة مناسبة للعائلات والأصدقاء والأزواج والسكان والزوار على حد سواء.

وللمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ مفاجآت صيف دبي، سيقدم قطاع التجزئة ثلاث تجارب متنوعة من التسوق وعلى فترات، وهي عروض عطلة الصيف من 27 يونيو وحتى 17 يوليو، وتخفيضات صيف دبي الكبرى من 18 يوليو وحتى 10 أغسطس، والعودة إلى المدارس من 11 وحتى 31 أغسطس. وستشمل كل فترة إطلاق عروض ترويجية حصرية وجديدة كلياً، ومكافآت لا حصر لها، وفعاليات مميزة داخل مراكز التسوق، ما يسهم في الارتقاء بقطاع التجزئة في المدينة نحو آفاق جديدة. وسيقدم جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام تجارب لا تنسى في مراكز التسوق، والمنتزهات الترفيهية، والمعالم السياحية، والفنادق، بالإضافة إلى عروض فنية رائعة يقدمها أشهر النجوم، وأنشطة ترفيهية ممتعة، ومأكولات شهية ومتنوعة، وتجارب رائعة مع شخصية مدهش المفضلة لدى الجميع، وغيرها الكثير. كما تتيح المفاجآت للمتسوقين فرصاً لا تحصى للفوز بجوائز ضخمة من خلال إجراء السحوبات الكبرى.

ويمكن لسكان دبي وزوارها أن يترقبوا مجموعة من الحفلات الموسيقية التي يحييها كوكبة من ألمع النجوم، بما في ذلك احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من 27 وحتى 29 يونيو، والعودة المرتقبة لسلسلة حفلات بيت ذا هيت خلال عطلتي نهاية أسبوع مميزتين في مركز دبي التجاري العالمي من يوم 4 وحتى 13 يوليو، والتي تنطلق مع حفل توليت والماس يوم 4 يوليو، حيث تتوفر التذاكر الآن. كما يتضمن جدول فعاليات مفاجآت صيف دبي حفل جازيات مع النجمة بانة في جميرا زعبيل سراي يوم 27 يونيو، يليه حفل الفنان عدنان سامي في كوكاكولا أرينا يوم 29 يونيو، فيما تصعد فرقة أدونيس على خشبة مسرح دبي أوبرا لتقدم حفلاً مميزاً يوم 3 يوليو، كما تحيي الفنانة شريا غوشال أمسية موسيقية استثنائية في مركز دبي التجاري العالمي يوم 19 يوليو، وتستضيف دبي أوبرا العرض المسرحي ((صنع في الكويت)) يومي 29 و30 أغسطس، إلى جانب العديد من العروض المشوقة الأخرى.

وتعود مفاجآت صيف دبي بتجارب مميزة تناسب جميع الأذواق، بما في ذلك تجارب الطعام الشهيرة مثل أسبوع الصيف للمطاعم الذي ينطلق من يوم 4 وحتى 12 يوليو، ويقدم عروضاً مميزة، فيما يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستمتاع بعروض التسوق الأكبر على الإطلاق هذا الصيف مع تخفيضات حصرية وعروض لفترة محدودة مثل 12 ساعة من التخفيضات الحصرية، والصفقات اليومية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعائلات الاستمتاع بعروض إقامة رائعة في فنادق المدينة، وزيارة رائعة لأشهر المعالم السياحية لصنع ذكريات لا تُنسى بصحبة أحبائهم.

وسيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن العديد من الحفلات الموسيقية، وتجارب تناول الطعام الجديدة كلياً، وفعاليات التسوق الحصرية، وغيرها الكثير من الفعاليات التي سوف تُقام للمرة الأولى على الإطلاق خلال مفاجآت صيف دبي، وذلك في إطار جدول الفعاليات الكامل الذي يشكل دليلاً شاملاً لكيفية الاستمتاع بقضاء موسم صيف رائع في دبي.

الرعاة الرئيسين

وتُقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسين: بنك دبي التجاري، مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبدالواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وe&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بيتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.