وزير الطاقة السوري: تركيا ستبدأ تزويد سورية بالغاز في حزيران

خبرني - قال وزير الطاقة السوري محمد البشير، الخميس، إن تركيا ستبدأ بتزويد سورية بالغاز اعتبارا من حزيران المقبل.

وأشار الوزير حلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي إن سورية تعاني من نقص حاد في الكهرباء، وأن البلديان يعملان على استكمال خط أنابيب الغاز الذي يربط بينهما.

وتوقع الوزير تشغيل خط الربط الكهربائي مع تركيا بحلول نهاية العام الحالي.

من جانبه قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن تركيا ستوفر لسورية 1000 ميغاوات من الكهرباء، كما سيتم تزويدها بمليوني متر مكعب من الغاز يوميا.