وزير الطاقة السوري: تركيا ستبدأ تزويد سورية بالغاز في حزيران

وزير الطاقة السوري: تركيا ستبدأ تزويد سورية بالغاز في حزيران
خبرني - قال وزير الطاقة السوري محمد البشير، الخميس، إن تركيا ستبدأ بتزويد سورية بالغاز اعتبارا من حزيران المقبل.
وأشار الوزير حلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي إن سورية تعاني من نقص حاد في الكهرباء، وأن البلديان يعملان على استكمال خط أنابيب الغاز الذي يربط بينهما.
وتوقع الوزير تشغيل خط الربط الكهربائي مع تركيا بحلول نهاية العام الحالي.
من جانبه قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن تركيا ستوفر لسورية 1000 ميغاوات من الكهرباء، كما سيتم تزويدها بمليوني متر مكعب من الغاز يوميا.
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