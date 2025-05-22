استشهاد 16 ألفا و500 طفل في غزة

استشهاد 16 ألفا و500 طفل في غزة
خبرني - أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة ، الخميس ، استشهاد 16 ألفا و 503 أطفال في القطاع منذ بدء حرب الإبادة على القطاع.
وبينت في إحصائية لها ان الشهداء توزعوا على النحو التالي :
الرضع (أقل من عام): 916 شهيدا.
الأطفال (1–5 أعوام): 4365 شهيدا.
الأطفال (6–12 عاما): 6101 شهيدا.
الفتية (13–17 عاما): 5124 شهيدا.
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