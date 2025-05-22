استشهاد 16 ألفا و500 طفل في غزة

خبرني - أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة ، الخميس ، استشهاد 16 ألفا و 503 أطفال في القطاع منذ بدء حرب الإبادة على القطاع.

وبينت في إحصائية لها ان الشهداء توزعوا على النحو التالي :

الرضع (أقل من عام): 916 شهيدا.

الأطفال (1–5 أعوام): 4365 شهيدا.

الأطفال (6–12 عاما): 6101 شهيدا.

الفتية (13–17 عاما): 5124 شهيدا.