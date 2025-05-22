جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارا بإخلاء 14 حيا في شمال غزة

وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إنذارا بالإخلاء الفوري لـ 14 حيا في شمال غزة من بينها بيت لاهيا ومعسكر جباليا مشيرا إلى أنها "مناطق قتال خطيرة".

وأورد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء 14 حيا في شمال قطاع غزة.

وقال "سيقوم (جيش الاحتلال الإسرائيلي) بتوسيع نشاطه العسكري في مناطق وجودكم بشكل ملحوظ ... من أجل أمنكم، أخلوا فورا جنوبا".