جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارا بإخلاء 14 حيا في شمال غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارا بإخلاء 14 حيا في شمال غزة
وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إنذارا بالإخلاء الفوري لـ 14 حيا في شمال غزة من بينها بيت لاهيا ومعسكر جباليا مشيرا إلى أنها "مناطق قتال خطيرة".
وأورد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء 14 حيا في شمال قطاع غزة.
وقال "سيقوم (جيش الاحتلال الإسرائيلي) بتوسيع نشاطه العسكري في مناطق وجودكم بشكل ملحوظ ... من أجل أمنكم، أخلوا فورا جنوبا".
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