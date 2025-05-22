حكومة كتالونيا تغلق ممثليتها للشؤون الخارجية في تل أبيب

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حكومة كتالونيا تغلق ممثليتها للشؤون الخارجية في تل أبيب
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
خبرني - أعلنت حكومة كتالونيا إغلاق ممثليتها للشؤون الخارجية في تل أبيب.
وتأتي الخطوة وسط استياء أوروبي واسع من حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وسط دعوات متصاعدة للضغط على تل أبيب لإنهاء الحرب والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
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