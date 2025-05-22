رئيس مجلس الشورى: مملكة البحرين ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق

رئيس مجلس الشورى: مملكة البحرين ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى سعادة السفير طه عبدالقادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في المملكة.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالأدوار والجهود التي بذلها سفير دولة فلسطين من أجل تعميق الروابط والعلاقات البحرينية الفلسطينية، منوّهًا بحرصه على توطيد أواصر الأخوة، وتعميق مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وخصوصًا في المجال البرلماني.
ونوّه باهتمام سفير دولة فلسطين بمد جسور التعاون والتنسيق المثمر مع كافة القطاعات في مملكة البحرين، راجيًا له المزيد من التوفيق والسداد في مسيرته العملية.
من جانبه، أشاد السفير طه عبدالقادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، بالنهضة والتطور والتقدم الذي تشهده مملكة البحرين، مؤكدًا أن المملكة تعتبر نموذجًا متفردًا في استدامة الحراك الاقتصادي والتجاري والثقافي والبرلماني، وفي استمرار الازدهار بشتى المجالات.
وأعرب عن الفخر والاعتزاز بعمله الدبلوماسي في مملكة البحرين، مؤكدًا أن المملكة تمتلك تجربة ثريّة وقيمة في التعايش والتسامح والتآخي الإنساني مع دول العالم كافة.
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