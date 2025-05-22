رئيس مجلس الشورى: مملكة البحرين ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، التزام مملكة البحرين بدعم القضية الفلسطينية، ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، منوّهًا بحرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على التعاون والتكاتف وبذل الجهود الرامية إلى حل الدولتين، وفقًا لمبادرة السلام العربية، والقرارات الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى سعادة السفير طه عبدالقادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في المملكة.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بالأدوار والجهود التي بذلها سفير دولة فلسطين من أجل تعميق الروابط والعلاقات البحرينية الفلسطينية، منوّهًا بحرصه على توطيد أواصر الأخوة، وتعميق مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، وخصوصًا في المجال البرلماني.

ونوّه باهتمام سفير دولة فلسطين بمد جسور التعاون والتنسيق المثمر مع كافة القطاعات في مملكة البحرين، راجيًا له المزيد من التوفيق والسداد في مسيرته العملية.

من جانبه، أشاد السفير طه عبدالقادر سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، بالنهضة والتطور والتقدم الذي تشهده مملكة البحرين، مؤكدًا أن المملكة تعتبر نموذجًا متفردًا في استدامة الحراك الاقتصادي والتجاري والثقافي والبرلماني، وفي استمرار الازدهار بشتى المجالات.

وأعرب عن الفخر والاعتزاز بعمله الدبلوماسي في مملكة البحرين، مؤكدًا أن المملكة تمتلك تجربة ثريّة وقيمة في التعايش والتسامح والتآخي الإنساني مع دول العالم كافة.