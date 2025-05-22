بحضور وزير التنمية الاجتماعية.. جلسة حوارية خليجية رفيعة المستوى لتعزيز سبل حماية الأطفال في الفضاء الرقمي

بحضور وزير التنمية الاجتماعية.. جلسة حوارية خليجية رفيعة المستوى لتعزيز سبل حماية الأطفال في الفضاء الرقمي
وخلال الجلسة، أكد وزير التنمية الاجتماعية أهمية تعزيز التعاون الخليجي المشترك لضمان فضاء رقمي آمن، يحمي حقوق الطفل، مستعرضًا جهود مملكة البحرين في مواصلة تطوير التشريعات والسياسات المعنية بحماية الطفل، والتي من أبرزها؛ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وإنشاء مركز حماية الطفل، بالإضافة إلى تفعيل خط نجدة الطفل ومساندة الطفل (998).
وأشار إلى الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني "حماية"، التي أُطلقت بالتعاون مع النيابة العامة وعدد من الشركاء، بهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، مؤكدًا أهمية اعتماد إطار خليجي موحد لحماية الأطفال في العالم الرقمي، من خلال تنسيق الجهود بين الحكومات، والمؤسسات التعليمية، والأسر، وشركات التكنولوجيا.
وتخلل الجلسة استعراض تجربة وزارة الداخلية بمملكة البحرين في مجال الحماية الرقمية، وتسليط الضوء على أبرز المبادرات الأمنية والاجتماعية التي تستهدف الأطفال.
وقدمت وزارة التنمية الاجتماعية ورقة عمل في مجال الحماية الرقمية للأطفال، وذلك ضمن جهود تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز تبادل الخبرات بين دول المجلس.
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