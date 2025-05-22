بحضور وزير التنمية الاجتماعية.. جلسة حوارية خليجية رفيعة المستوى لتعزيز سبل حماية الأطفال في الفضاء الرقمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بحضور أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، نظم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جلسة حوارية خليجية رفيعة المستوى بعنوان "حماية أطفالنا في العالم الرقمي"، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين في سياسات وبرامج الطفولة من دول المجلس، وممثلين عن الجهات الرسمية والمجتمعية المعنية بحماية الطفولة.

وخلال الجلسة، أكد وزير التنمية الاجتماعية أهمية تعزيز التعاون الخليجي المشترك لضمان فضاء رقمي آمن، يحمي حقوق الطفل، مستعرضًا جهود مملكة البحرين في مواصلة تطوير التشريعات والسياسات المعنية بحماية الطفل، والتي من أبرزها؛ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وإنشاء مركز حماية الطفل، بالإضافة إلى تفعيل خط نجدة الطفل ومساندة الطفل (998).

وأشار إلى الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني "حماية"، التي أُطلقت بالتعاون مع النيابة العامة وعدد من الشركاء، بهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، مؤكدًا أهمية اعتماد إطار خليجي موحد لحماية الأطفال في العالم الرقمي، من خلال تنسيق الجهود بين الحكومات، والمؤسسات التعليمية، والأسر، وشركات التكنولوجيا.

وتخلل الجلسة استعراض تجربة وزارة الداخلية بمملكة البحرين في مجال الحماية الرقمية، وتسليط الضوء على أبرز المبادرات الأمنية والاجتماعية التي تستهدف الأطفال.

وقدمت وزارة التنمية الاجتماعية ورقة عمل في مجال الحماية الرقمية للأطفال، وذلك ضمن جهود تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز تبادل الخبرات بين دول المجلس.