  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فرق السالمية للإطفاء و الإنقاذ البحري تعاملت مع حادث غرق في المسيلة

فرق السالمية للإطفاء و الإنقاذ البحري تعاملت مع حادث غرق في المسيلة

2025-05-22 07:07:07
(MENAFN- Al-Anbaa)

تعاملت فرق السالمية للإطفاء و الإنقاذ البحري صباح اليوم الخميس مع حادث غرق في شاطئ المسيلة ، وقد اسفر الحادث عن حالة وفاة وتم تسليم الموقع للجهات المختصة.

MENAFN22052025000130011022ID1109582262

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث