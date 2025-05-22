فرق السالمية للإطفاء و الإنقاذ البحري تعاملت مع حادث غرق في المسيلة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
فرق السالمية للإطفاء و الإنقاذ البحري تعاملت مع حادث غرق في المسيلة
(MENAFN- Al-Anbaa)
تعاملت فرق السالمية للإطفاء و الإنقاذ البحري صباح اليوم الخميس مع حادث غرق في شاطئ المسيلة ، وقد اسفر الحادث عن حالة وفاة وتم تسليم الموقع للجهات المختصة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين