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سيتي غروب متفائلون بآفاق دول الخليج الاقتصادية رغم تراجع أسعار النفط

سيتي غروب متفائلون بآفاق دول الخليج الاقتصادية رغم تراجع أسعار النفط

2025-05-22 07:07:06
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعربت مجموعة سيتي غروب عن تفاؤلها بشأن الآفاق الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من التراجعات الأخيرة لأسعار النفط.

وأضافت أن السعودية والإمارات تعملان جاهدتين لتعميق أسواق رأس المال ما يسهم عفي جذب الاستثمارات الأجنبية إليهما.

وأشارت «Citigroup» إلى جهود دول الخليج منذ نحو 8 سنوات لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، ما يدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وتسعى المجموعة إلى توسيع حضورها في منطقة الخليج للاستفادة من الازدهار في أنشطة إبرام الصفقات.

في مقابلة سابقة مع «العربية Business»، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن استثناء القطاع النفطي من الإجراءات الجمركية حد من التأثير المباشر على اقتصادات دول الخليج، مشيرا في الوقت ذاته إلى تحسن ملحوظ في حجم الإيرادات غير النفطية، مشيرا إلى أن عام 2025 يعد عاما صعبا للتنبؤ، نظرا للمتغيرات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأضاف أزعور أن اقتصاد الخليج قد يتأثر بتباطؤ النشاط العالمي وتراجع الطلب على النفط.

وتابع: «لا شك أن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت، خلال السنوات الماضية، من تنويع اقتصاداتها وزيادة قدرتها على تحقيق النمو من خلال القطاع غير نفطي. ونتيجة لذلك، أصبحت هذه الدول أقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط».

MENAFN22052025000130011022ID1109582261

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