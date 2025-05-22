تسجيل ذوي الهمم لـ التوظيف يشترط وجود كتاب تشغيل ساري المفعول من هيئة الإعاقة وألا يقل العمر عن 18 عاما

تسجيل ذوي الهمم لـ التوظيف يشترط وجود كتاب تشغيل ساري المفعول من هيئة الإعاقة وألا يقل العمر عن 18 عاما
مريم بندق
كشفت مصادر في ديوان الخدمة المدنية لـ«الأنباء»، عن أن تسجيل ذوي الهمم في التوظيف المركزي يشترط وجود كتاب تشغيل ساري المفعول من الهيئة العامة للإعاقة، وألا يقل عمر المواطن المتقدم الراغب في التوظيف عن 18 عاما.
وردا على سؤال حول المؤهلات التي يتم تسجيلها، أجابت المصادر: ديوان الخدمة المدنية لا يشترط حصول أصحاب الهمم على مؤهل دراسي معين، مضيفة «يتم التسجيل لهم سواء يحملون مؤهلا أو لا يحملون أي مؤهل».
وبشأن مستندات التعيين المطلوبة منهم، قالت المصادر «أولها كتاب رسمي من الهيئة العامة للإعاقة والشهادة الدراسية إن وجدت، والأوراق الشخصية الثبوتية الأخرى».
وجددت المصادر التأكيد على أن تسجيل ذوي الهمم للترشيح للتوظيف لا يقتصر على الفترات الرسمية التي تفتح للتسجيل الرسمي للخريجين والخريجات وغيرهم من حملة مختلف الشهادات، موضحة أن ديوان الخدمة المدنية يستقبل ذوي الهمم طوال العام للتسجيل للتوظيف.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين