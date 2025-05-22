تسجيل ذوي الهمم لـ التوظيف يشترط وجود كتاب تشغيل ساري المفعول من هيئة الإعاقة وألا يقل العمر عن 18 عاما

مريم بندق

كشفت مصادر في ديوان الخدمة المدنية لـ«الأنباء»، عن أن تسجيل ذوي الهمم في التوظيف المركزي يشترط وجود كتاب تشغيل ساري المفعول من الهيئة العامة للإعاقة، وألا يقل عمر المواطن المتقدم الراغب في التوظيف عن 18 عاما.

وردا على سؤال حول المؤهلات التي يتم تسجيلها، أجابت المصادر: ديوان الخدمة المدنية لا يشترط حصول أصحاب الهمم على مؤهل دراسي معين، مضيفة «يتم التسجيل لهم سواء يحملون مؤهلا أو لا يحملون أي مؤهل».

وبشأن مستندات التعيين المطلوبة منهم، قالت المصادر «أولها كتاب رسمي من الهيئة العامة للإعاقة والشهادة الدراسية إن وجدت، والأوراق الشخصية الثبوتية الأخرى».

وجددت المصادر التأكيد على أن تسجيل ذوي الهمم للترشيح للتوظيف لا يقتصر على الفترات الرسمية التي تفتح للتسجيل الرسمي للخريجين والخريجات وغيرهم من حملة مختلف الشهادات، موضحة أن ديوان الخدمة المدنية يستقبل ذوي الهمم طوال العام للتسجيل للتوظيف.