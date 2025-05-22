منتخب الكاراتيه يبدأ مشاركته في بطولة آسيا الجمعة

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خبرني - يبدأ المنتخب الوطني للكاراتيه، اعتبارا من الجمعة، مشاركته في بطولة آسيا للكاراتيه للكبار، التي تقام في أوزبكستان بمشاركة 29 دولة.

ويسعى لاعبو المنتخب الوطني لتحقيق نتائج لافتة، من أجل التأهل إلى بطولة العالم، علما أن الكاراتيه الأردنية اعتادت على تحقيق الإنجازات في البطولات الخارجية.

ويمثل المنتخب الوطني في بطولة آسيا اللاعبون واللاعبات عبد الرحمن حيمور، لين حقروص (وزن تحت 55 كغم)، عبد الله حماد ‏‏(وزن تحت 60 ‏‏كغم)، نور الله ناصر (وزن تحت 61 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، جود الضروس (وزن ‏تحت 68 كغم)، يارا ناصر (وزن ‏‏فوق 68 كغم)، سعيد النجار (وزن تحت 75 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، أحمد ‏شديد (وزن فوق 84 كغم).‏

ويمثل المنتخب الوطني للقتال الجماعي الرجال كل من عبد الرحمن ‏المصاطفة، أحمد ‏‏شديد، عبدالله حماد، محمد الجعفري، سعيد النجار، وعفيف غيث، وأمين المغربي، فيما يمثل المنتخب الوطني للقتال الجماعي للسيدات نور الله ناصر، جود الضروس، يارا ناصر ولين ‏حقروص‎.‎

ويشارك في فئة الكاتا اللاعب فارس العوايشة.‏