برونو فرنانديز يلمح إلى احتمالية رحيله عن يونايتد

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خبرني - أكد قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، برونو فرنانديز، أنه لا ينوي الرحيل هذا الصيف، لكنه اعترف بأن النادي قد يضطر إلى بيعه بعد الخسارة المؤلمة في نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا، أن برونو فرنانديز 30 عاماً كان من القلائل الذين تألقوا في موسم كارثي بأولد ترافورد، لكن تألقه اختفى بعد الخسارة أمام توتنهام.

وارتبط اسم فرنانديز بالانتقال إلى فريق الهلال السعودي، وهو ما جعل روبن أموريم يؤكد أنه يتعين على إدارة النادي أن تحافظ على أحد أفضل لاعبي العالم.

ولكن خسارة لقب الدوري الأوروبي قد يكون لها تأثير من الناحية المالية على الفريق، وأن الخسارة تعني أن الفريق لن يشارك في أي بطولة أوروبية هذا الموسم مما يثير تساؤلات جديدة حول مستقبل قائد الفريق بسبب غياب المشاركة في البطولات الأوروبية.

وقال فرنانديز: "قلت دائما إنني سأظل هنا حتى يبلغني النادي أن الوقت قد حان للرحيل، أنا متحمس لتحقيق المزيد، وأرغب في أن أتمكن من إعادة النادي إلى سابق عهده".

وأضاف: "في اليوم الذي يعتقد فيه النادي أنهم ليسوا بحاجة لي أو حان وقت الرحيل، وهذه هي طبيعة كرة القدم، لا تعرف أبداً ما الذي سيحدث، لكني دائما قلت ذلك وألتزم بكلمتي بنفس الطريقة".

وأردف: "إذا كان النادي يعتقد أنه حان وقت الرحيل، لأنهم بحاجة لبعض الأموال أو لأي سبب، فليكن الأمر كذلك، وكرة القدم تصبح هكذا في بعض الأحيان".

وانضم فرنانديز لمانشستر يونايتد من سبورتينغ لشبونة في يناير (كانون الثاني) 2020، وفاز بجائزة "السير ماك بوسبي" كأفضل لاعب بالفريق في الموسم للمرة الرابعة، وهو رقم قياسي مشترك مع كريستيانو رونالدو، وديفيد دي خيا.