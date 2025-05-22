الرئيس يجتمع مع رئيس مجلس النواب اللبناني

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت -PNN- اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الخميس، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وثمن سيادته مواقف لبنان الداعمة لقضيتنا الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، ودعمها لحقوق شعبنا وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة، ودعمها لحل الدولتين الذي يحفظ حقوق شعبنا الفلسطيني، وينهي معاناته، ويحقق الاستقرار المنشود في المنطقة.

وأعرب عن اعتزازه الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين فلسطين ولبنان، وتطلعه لتطويرها والارتقاء بها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد سيادته احترام دولة فلسطين، لوحدة لبنان وسلامة أراضيه، وأن شعبنا الفلسطيني في لبنان، هو ضيف مؤقت إلى حين عودته لوطنه فلسطين، وأن مخيمات اللاجئين هي تحت سيادة الدولة والجيش اللبناني، وأنه لا سلاح خارج إطار الدولة.

وأطلع سيادته، رئيس الوزراء اللبناني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية، وقتل عشرات آلاف المدنيين، غالبيتهم نساء وأطفال، وسياسة الحصار والتجويع في قطاع غزة، واستمرار العدوان وعمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأثنى الرئيس على الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية في تنفيذ التزاماتها الدولية والحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، ولتحسين ظروف الفلسطينيين في لبنان.