الرئيس يجتمع مع رئيس مجلس النواب اللبناني

الرئيس يجتمع مع رئيس مجلس النواب اللبناني
وثمن سيادته مواقف لبنان الداعمة لقضيتنا الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، ودعمها لحقوق شعبنا وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة، ودعمها لحل الدولتين الذي يحفظ حقوق شعبنا الفلسطيني، وينهي معاناته، ويحقق الاستقرار المنشود في المنطقة.
وأعرب عن اعتزازه الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين فلسطين ولبنان، وتطلعه لتطويرها والارتقاء بها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد سيادته احترام دولة فلسطين، لوحدة لبنان وسلامة أراضيه، وأن شعبنا الفلسطيني في لبنان، هو ضيف مؤقت إلى حين عودته لوطنه فلسطين، وأن مخيمات اللاجئين هي تحت سيادة الدولة والجيش اللبناني، وأنه لا سلاح خارج إطار الدولة.
وأطلع سيادته، رئيس الوزراء اللبناني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية، وقتل عشرات آلاف المدنيين، غالبيتهم نساء وأطفال، وسياسة الحصار والتجويع في قطاع غزة، واستمرار العدوان وعمليات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وأثنى الرئيس على الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية في تنفيذ التزاماتها الدولية والحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، ولتحسين ظروف الفلسطينيين في لبنان.
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