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إسرائيل تخطط للسيطرة على 75% من القطاع لإنشاء غزة صغيرة

إسرائيل تخطط للسيطرة على 75% من القطاع لإنشاء غزة صغيرة

2025-05-22 07:04:26
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى السيطرة على ما بين 70 إلى 75% من مساحة قطاع غزة ضمن عملية "عربات جدعون"، بهدف فرض واقع جديد وإنشاء "غزة الصغيرة"، بحسب ما نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول في أجهزة الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وقال المسؤول الرفيع إن "الهدف هو تقليص غزة، ودفع حركة حماس لخسارة مناطق واسعة، وإخراجها من مناطق راحتها"، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل فصل حماس عن السكان، وإقامة نقاط تفتيش ومراكز سيطرة لفرز عناصر الحركة.

جاء ذلك فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، إنذارًا جديدا لسكان أحياء ومناطق واسعة شمالي قطاع غزة، مطالبًا بالإخلاء الفوري نحو الجنوب، في إطار سياسة التهجير المتواصلة، مهددًا بتوسيع عملياته العسكرية في المناطق المذكورة.

وقال إن المناطق المستهدفة تشمل: غبن، الشيماء، فدعوس، المنشية، الشيخ زايد، السلاطين، الكرامة، مشروع بيت لاهيا، الزهور، تل الزعتر، النور، عبد الرحمن، النهضة، ومعسكر جباليا؛ واصفًا إياها بأنها "مناطق قتال خطيرة".

وأضاف، في بيان، مخاطبا الأهالي في هذه المناطق أنه سيقوم "بتوسيع نشاطه العسكري في مناطق وجودكم بشكل ملحوظ".

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