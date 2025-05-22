إسرائيل تخطط للسيطرة على 75% من القطاع لإنشاء غزة صغيرة

إسرائيل تخطط للسيطرة على 75% من القطاع لإنشاء غزة صغيرة
وقال المسؤول الرفيع إن "الهدف هو تقليص غزة، ودفع حركة حماس لخسارة مناطق واسعة، وإخراجها من مناطق راحتها"، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل فصل حماس عن السكان، وإقامة نقاط تفتيش ومراكز سيطرة لفرز عناصر الحركة.
جاء ذلك فيما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، إنذارًا جديدا لسكان أحياء ومناطق واسعة شمالي قطاع غزة، مطالبًا بالإخلاء الفوري نحو الجنوب، في إطار سياسة التهجير المتواصلة، مهددًا بتوسيع عملياته العسكرية في المناطق المذكورة.
وقال إن المناطق المستهدفة تشمل: غبن، الشيماء، فدعوس، المنشية، الشيخ زايد، السلاطين، الكرامة، مشروع بيت لاهيا، الزهور، تل الزعتر، النور، عبد الرحمن، النهضة، ومعسكر جباليا؛ واصفًا إياها بأنها "مناطق قتال خطيرة".
وأضاف، في بيان، مخاطبا الأهالي في هذه المناطق أنه سيقوم "بتوسيع نشاطه العسكري في مناطق وجودكم بشكل ملحوظ".
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