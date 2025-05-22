رئيس تشيلي: حكومة الاحتلال تمارس تطهيرا عرقيا في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) سانتياغو -PNN- قال رئيس تشيلي غابريل بوريك، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس تطهيرا عرقيا في قطاع غزة.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال بوريك: "الحكومة الإسرائيلية تقوم بتطهير عرقي في غزة، ووصل الأمر إلى حد أن آلاف الأطفال قد يموتون في الساعات القادمة لأن إسرائيل لا تسمح بدخول المساعدات الإنسانية".

وأضاف: "الذين يقومون بهذا ومن يغضون الطرف عنهم، مجرمو حرب وستحاسبهم الإنسانية بطريقة أو بأخرى، وتمارس تشيلي الضغوط اللازمة على جميع المنابر لوضع حد لهذه الوحشية".

من جانبه، أدان وزير الخارجية التشيلي ألبيرتو فان كلافرين، في منشور على "إكس"، عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وتوجه كلافرين، بالنداء إلى المجتمع الدولي، قائلًا: "ندين الهجمات العشوائية الخطيرة والمتكررة التي تشنها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة واستمرار عرقلة المساعدات الإنسانية، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك فورًا لوقف هذه الوحشية".