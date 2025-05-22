بعد تعرض سفيرها لإطلاق النار.. مصر تطلب توضيحا من إسرائيل

بعد تعرض سفيرها لإطلاق النار.. مصر تطلب توضيحا من إسرائيل
وكشفت وسائل إعلام تعرض الوفد الدبلوماسي الذي ضم سفراء لدول مختلفة بينهم سفير مصر لدى رام الله إيهاب سليمان لإطلاق نار من جانب عناصر الجيش الإسرائيلي وذلك خلال زيارة الوفد إلى المدينة، للوقوف على مستجدات الأوضاع الجارية في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدن والبلدات الفلسطينية.
وضم الوفد رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة لمدينة جنين، وجرت الزيارة بترتيب من وزارة الخارجية الفلسطينية.
ودانت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء وبأشد العبارات الحادث مشددة على رفضها المطلق لتلك الواقعة التي تعد منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية.
وطالبت خارجية مصر الجانب الإسرائيلي بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات الواقعة.
وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي الأربعاء، عددا من الرصاصات على وفد دبلوماسي عربي وأوروبي أثناء زيارته لمدينة جنين في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إطلاق القوات النار كان بمثابة "طلقات تحذيرية" بعد أن زعم الجيش انحراف الوفد عن المسار المنسق له ودخل منطقة غير مصرح بها، وهي منطقة قتال نشطة حسب ادعاءات الجيش الإسرائيلي.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود لم يكونوا على علم بأن الوفد دبلوماسي وأن إطلاق النار كان لإبعادهم عن المنطقة.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه التواصل مع ممثلي الدول المشاركة في الوفد لتقديم توضيحات و"الاعتذار".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين