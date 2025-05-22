بعد تعرض سفيرها لإطلاق النار.. مصر تطلب توضيحا من إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة -PNN- طالبت مصر إسرائيل بتوضيح حول تعرض سفيرها في رام الله لإطلاق النار خلال جولته مع وفد دبلوماسي رفيع في مدينة جنين .

وكشفت وسائل إعلام تعرض الوفد الدبلوماسي الذي ضم سفراء لدول مختلفة بينهم سفير مصر لدى رام الله إيهاب سليمان لإطلاق نار من جانب عناصر الجيش الإسرائيلي وذلك خلال زيارة الوفد إلى المدينة، للوقوف على مستجدات الأوضاع الجارية في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدن والبلدات الفلسطينية.

وضم الوفد رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة لمدينة جنين، وجرت الزيارة بترتيب من وزارة الخارجية الفلسطينية.

ودانت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء وبأشد العبارات الحادث مشددة على رفضها المطلق لتلك الواقعة التي تعد منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية.

وطالبت خارجية مصر الجانب الإسرائيلي بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات الواقعة.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي الأربعاء، عددا من الرصاصات على وفد دبلوماسي عربي وأوروبي أثناء زيارته لمدينة جنين في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إطلاق القوات النار كان بمثابة "طلقات تحذيرية" بعد أن زعم الجيش انحراف الوفد عن المسار المنسق له ودخل منطقة غير مصرح بها، وهي منطقة قتال نشطة حسب ادعاءات الجيش الإسرائيلي.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجنود لم يكونوا على علم بأن الوفد دبلوماسي وأن إطلاق النار كان لإبعادهم عن المنطقة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه التواصل مع ممثلي الدول المشاركة في الوفد لتقديم توضيحات و"الاعتذار".