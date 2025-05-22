بعد العملية في واشنطن..إسرائيل تتخذ إجراءات أمنية مشددة لجميع بعثاتها في الولايات المتحدة

بعد العملية في واشنطن..إسرائيل تتخذ إجراءات أمنية مشددة لجميع بعثاتها في الولايات المتحدة
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب مقتل موظفين إسرائيليين في السفارة الإسرائيلية بإطلاق نار في واشنطن.
وبحسب القناة الإسرائيلية فإن "إسرائيل" طلبت من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن البقاء في منازلهم وعدم الخروج خلال الساعات المقبلة.
واليوم الخميس، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، مقتل شخصين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ليل الأربعاء - الخميس، في حادث إطلاق نار قرب متحف التراث اليهودي في العاصمة الأميركية.
وأشارت تقارير إلى أن إطلاق النار وقع بالقرب من شارعي إف - ثيرد في شمال غرب واشنطن، وهي منطقة تقع أيضًا بالقرب من مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب المدعي العام الأميركي.
وأعلنت شرطة العاصمة واشنطن أن المشتبه به في حادثة إطلاق النار قرب المتحف اليهودي يدعى إلياس رودريغيز، ويبلغ من العمر 30 عاما.
وأوضح قائد شرطة واشنطن، باميلا سميث، أن رودريغيز شوهد وهو يتجول خارج المتحف قبيل تنفيذ الهجوم، قبل أن يتم توقيفه لاحقا من قِبل عناصر الأمن.
وأشار القائد إلى أن المشتبه به صرخ "الحرية لفلسطين" أثناء عملية اعتقاله، في ما يبدو أنه تعبير سياسي رافق تنفيذ الهجوم.
وأفادت وسائل الإعلام الأميركية في وقت سابق، نقلا عن مصادر أمنية، بمقتل شخصين في إطلاق النار قرب المتحف اليهودي، قبل الكشف عن هوية القتيل الثاني. وتشير المعلومات الأولية إلى أن القتيلين هما رجل وامرأة.
ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أن المشتبه به في إطلاق النار صرخ "الحرية لفلسطين" أثناء القبض عليه.
ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعزية لأسرتي القتيلين، وقال عبر منصة تروث سوشيال "إطلاق النار يعزى إلى معاداة السامية.. يجب أن تنتهي فورا جرائم القتل المروعة في واشنطن والتي بنيت بلا شك على معاداة السامية.. لا مكان للكراهية والتطرف في الولايات المتحدة ومن المحزن حدوث مثل هذه الأمور".
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن الحادث "ينم عن كراهية ومعاداة للسامية أودى بحياة موظفين بالسفارة الإسرائيلية".
ووصف وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو، ما جرى بأنه "فعل وقح من العنف الجبان والمعادي للسامية" وتعهد بملاحقة المسؤولين عن الحادث وتقديمهم للعدالة.
وأكدت السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية إصابة عدد من موظفيها جراء حادث إطلاق نار وقع بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن.
وأوضحت السفارة أن الحادث تسبب بإصابات بين العاملين لديها، مشيرة إلى أن السلطات الأميركية تتعامل مع الحادث بشكل جدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، على ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
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