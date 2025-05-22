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بعد العملية في واشنطن..إسرائيل تتخذ إجراءات أمنية مشددة لجميع بعثاتها في الولايات المتحدة

بعد العملية في واشنطن..إسرائيل تتخذ إجراءات أمنية مشددة لجميع بعثاتها في الولايات المتحدة

2025-05-22 07:04:23
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN / أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الجهات الأمنية الإسرائيلية أصدرت تعليماتها لجميع البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية بعدم إقامة أو المشاركة في أي فعاليات عامة أو مجتمعية، بما في ذلك في الكُنس، حتى إشعار آخر، وذلك كإجراء احترازي.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب مقتل موظفين إسرائيليين في السفارة الإسرائيلية بإطلاق نار في واشنطن.

وبحسب القناة الإسرائيلية فإن "إسرائيل" طلبت من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن البقاء في منازلهم وعدم الخروج خلال الساعات المقبلة.

واليوم الخميس، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، مقتل شخصين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ليل الأربعاء - الخميس، في حادث إطلاق نار قرب متحف التراث اليهودي في العاصمة الأميركية.

وأشارت تقارير إلى أن إطلاق النار وقع بالقرب من شارعي إف - ثيرد في شمال غرب واشنطن، وهي منطقة تقع أيضًا بالقرب من مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب المدعي العام الأميركي.

وأعلنت شرطة العاصمة واشنطن أن المشتبه به في حادثة إطلاق النار قرب المتحف اليهودي يدعى إلياس رودريغيز، ويبلغ من العمر 30 عاما.

وأوضح قائد شرطة واشنطن، باميلا سميث، أن رودريغيز شوهد وهو يتجول خارج المتحف قبيل تنفيذ الهجوم، قبل أن يتم توقيفه لاحقا من قِبل عناصر الأمن.

وأشار القائد إلى أن المشتبه به صرخ "الحرية لفلسطين" أثناء عملية اعتقاله، في ما يبدو أنه تعبير سياسي رافق تنفيذ الهجوم.

وأفادت وسائل الإعلام الأميركية في وقت سابق، نقلا عن مصادر أمنية، بمقتل شخصين في إطلاق النار قرب المتحف اليهودي، قبل الكشف عن هوية القتيل الثاني. وتشير المعلومات الأولية إلى أن القتيلين هما رجل وامرأة.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أن المشتبه به في إطلاق النار صرخ "الحرية لفلسطين" أثناء القبض عليه.

ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعزية لأسرتي القتيلين، وقال عبر منصة تروث سوشيال "إطلاق النار يعزى إلى معاداة السامية.. يجب أن تنتهي فورا جرائم القتل المروعة في واشنطن والتي بنيت بلا شك على معاداة السامية.. لا مكان للكراهية والتطرف في الولايات المتحدة ومن المحزن حدوث مثل هذه الأمور".

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن الحادث "ينم عن كراهية ومعاداة للسامية أودى بحياة موظفين بالسفارة الإسرائيلية".

ووصف وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو، ما جرى بأنه "فعل وقح من العنف الجبان والمعادي للسامية" وتعهد بملاحقة المسؤولين عن الحادث وتقديمهم للعدالة.

وأكدت السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة الأمريكية إصابة عدد من موظفيها جراء حادث إطلاق نار وقع بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن.

وأوضحت السفارة أن الحادث تسبب بإصابات بين العاملين لديها، مشيرة إلى أن السلطات الأميركية تتعامل مع الحادث بشكل جدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، على ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

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