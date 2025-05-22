  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فرص عمل جديدة للشباب الأردني .. اتفاقية تمويل سيارات وسكوترات بقيمة مليون دينار

فرص عمل جديدة للشباب الأردني .. اتفاقية تمويل سيارات وسكوترات بقيمة مليون دينار

2025-05-22 07:04:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقّعت اليوم في وزارة العمل اتفاقية تمويل بين صندوق التنمية والتشغيل وشركة البريد الأردني لتمويل سيارات وسكوترات في كافة محافظات المملكة.
ووقّع الاتفاقية عن صندوق التنمية والتشغيل مديره العام منصور وريكات، وعن شركة البريد المدير العام هنادي الطيب، بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار، ورئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي الداود.
وقال البكار:"تأتي هذه الاتفاقية انسجامًا مع أهداف المرحلة الثانية من خطة الوزارة لتنظيم سوق العمل، التي تتضمن التركيز على تدريب وتأهيل الشباب الأردني وتوفير فرص عمل لهم"، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستوفّر في مرحلتها الأولى 250 فرصة عمل.
وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها التنفيذية، التي تعتبر من الركائز الأساسية ضمن مسار الإصلاح الشامل الذي تنفذه الحكومة برؤية ملكية، مضيفًا أن الاتفاقية تتناغم مع الأهداف الوطنية بما يكفل توفير فرص عمل للأردنيين والأردنيات.
وأوضح أن صندوق التنمية والتشغيل خصّص للاتفاقية مبلغ مليون دينار، قابل للزيادة في حال زاد الطلب من الفئة المستهدفة، وهي الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداود، إن طالبي التمويل من خلال منصة البريد "منصة التشغيل بريد جو" سيحصلون على تدريب مجاني في الأكاديمية التابعة لشركة البريد لتأهيلهم للعمل قبل منح التمويل المقدم من صندوق التنمية والتشغيل.
وأضاف أن هذه الأكاديمية، الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط، ستساهم في تدريب الشباب المستفيدين من الاتفاقية على آليات العمل، واستخدام التطبيق الخاص بعمل البريد.
ولفت الداود إلى أن رئيس الوزراء وجّه إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون مع وزارة العمل، وصندوق التنمية والتشغيل، وشركة البريد الأردني، مبينًا أن البريد سيوفّر لهم الطلبات البريدية لتوليد دخل، والاستفادة من حجم التجارة الإلكترونية المتنامي.
من جانبه، قال مدير صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات، إن حجم التمويل للقرض الواحد يصل بحده الأقصى إلى 15 ألف دينار حسب وسيلة النقل، بفترة سماح تصل إلى 3 شهور، وفترة سداد حتى 72 شهرًا، وبسعر مرابحة تفضيلية وشروط ميسّرة.
وأضاف وريكات أن الصندوق يسعى إلى تعزيز السياسات الحكومية الرامية إلى تحفيز الشباب الرياديين القادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة بهم للحد من معدلات الفقر والبطالة.

MENAFN22052025000208011052ID1109582215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث