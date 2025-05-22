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استمرار دوام الاستهلاكية المدنية غدا الجمعة

استمرار دوام الاستهلاكية المدنية غدا الجمعة

2025-05-22 07:04:01
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم غدٍ الجمعة في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.


وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.


ودعا المواطنين للاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل أكثر من 350 سلعة غذائية وغير غذائية وبنسبة تخفيض وصلت إلى 39 بالمئة، والتي تنتهي مساء يوم السبت 3 حزيران المقبل.


وبين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

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