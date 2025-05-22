افتتاح جداريات أوتاد أردنية في مديرية تربية قصبة اربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افتتح محافظ اربد رضوان العتوم، اليوم الخميس، جداريات "أوتاد اردنية"، في ساحة مديرية تربية قصبة اربد وذلك ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال.



وأبدى العتوم إعجابه بالجداريات التي عبرت عن الموروث الثقافي والتراثي لمحافظات عمان وجرش واربد وعجلون والمفرق حيث أظهرت أدق التفاصيل من حيث اللباس والمأكولات الشعبية ومهنة السكان، إضافة للمعالم الأثرية للمحافظات والفنون العريقة والمشغولات اليدوية والتراثية.



من جانبها، قالت مديرة تربية قصبة اربد بالوكالة هدى شطناوي ان الجداريات تحمل في طياتها دلالات ومعاني المسيرة الهاشمية الحكيمة، وتعبر عن الاعتزاز والفخر بما تمثله من قيم أصيلة للروح القومية العروبية، حيث تعتبر من اكبر الجداريات على مستوى مديريات تربية إربد .



وقام بتنفيذ الجداريات مجموعة مميزة من معلمي ومعلمات اللواء وهم جهاد الحايك، وعمر العيدة، ومحمود ديارنة، وعامر جيزاوي، ومحمود شتات، وميساء العمري، وأسمى شاهر، ونور بطاينة، وريما دراوشة، وغدير بطاينة.