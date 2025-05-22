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تسعيرة ثانية للذهب.. وانخفاض ملحوظ على الأسعار في الأردن

تسعيرة ثانية للذهب.. وانخفاض ملحوظ على الأسعار في الأردن

2025-05-22 07:03:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، 50 قرشا للغرام، بالتسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 66.9 دينارا.
وتاليا التسعيرة:

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