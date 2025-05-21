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نتنياهو: مستعدون لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة للإفراج عن المحتجزين

نتنياهو: مستعدون لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة للإفراج عن المحتجزين

2025-05-21 10:27:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، استعداده لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لضمان الإفراج عن المحتجزين، مبينا أن 20 منهم ما يزالون أحياء "بشكل مؤكد".
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي "إذا كان ثمة خيار لوقف مؤقت لإطلاق النار بهدف الإفراج عن المحتجزين، سنكون جاهزين" لذلك، مضيفا "هناك 20 محتجزا من المؤكد أنهم أحياء".
وأضاف أن "جميع أجزاء غزة ستكون في النهاية تحت السيطرة الإسرائيلية".
وزعم نتنياهو، أن إسرائيل ربما اغتالت القيادي في حركة حماس محمد السنوار.

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