نتنياهو: مستعدون لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة للإفراج عن المحتجزين

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نتنياهو: مستعدون لوقف إطلاق نار مؤقت في غزة للإفراج عن المحتجزين
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، استعداده لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة لضمان الإفراج عن المحتجزين، مبينا أن 20 منهم ما يزالون أحياء "بشكل مؤكد".
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي "إذا كان ثمة خيار لوقف مؤقت لإطلاق النار بهدف الإفراج عن المحتجزين، سنكون جاهزين" لذلك، مضيفا "هناك 20 محتجزا من المؤكد أنهم أحياء".
وأضاف أن "جميع أجزاء غزة ستكون في النهاية تحت السيطرة الإسرائيلية".
وزعم نتنياهو، أن إسرائيل ربما اغتالت القيادي في حركة حماس محمد السنوار.
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي "إذا كان ثمة خيار لوقف مؤقت لإطلاق النار بهدف الإفراج عن المحتجزين، سنكون جاهزين" لذلك، مضيفا "هناك 20 محتجزا من المؤكد أنهم أحياء".
وأضاف أن "جميع أجزاء غزة ستكون في النهاية تحت السيطرة الإسرائيلية".
وزعم نتنياهو، أن إسرائيل ربما اغتالت القيادي في حركة حماس محمد السنوار.
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