الأمن يحقق بمقتل شخص وإصابة زوجته بعيارات نارية في مأدبا

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الأمن يحقق بمقتل شخص وإصابة زوجته بعيارات نارية في مأدبا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكدت مديرية الامن العام انها باشرت بالتحقيق بمقتل احد الاشخاص بمحافظة مادبا اثر اصابته بعيارات نارية واصابة زوجته بعيار ناري بالقدم (حالتها متوسطة) للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد كافة التفاصيل التي رافقتها
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