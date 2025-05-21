  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأمن يحقق بمقتل شخص وإصابة زوجته بعيارات نارية في مأدبا

الأمن يحقق بمقتل شخص وإصابة زوجته بعيارات نارية في مأدبا

2025-05-21 10:27:17
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكدت مديرية الامن العام انها باشرت بالتحقيق بمقتل احد الاشخاص بمحافظة مادبا اثر اصابته بعيارات نارية واصابة زوجته بعيار ناري بالقدم (حالتها متوسطة) للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد كافة التفاصيل التي رافقتها

MENAFN21052025000208011052ID1109579996

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث