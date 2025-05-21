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جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري للسكان شمالي غزة

جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري للسكان شمالي غزة

2025-05-21 10:27:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أوامر إخلاء قسري لعدد من المناطق في شمالي قطاع غزة.


وطلب جيش الاحتلال في منشور وزعه من سكان أحياء غبن، الشيماء، فدعوس، المنشية، الشيخ زايد، السلاطين، الكرامة، مشروع بيت لاهيا، الزهور، تل الزعتر، النور، عبد الرحمن، النهضة ومعسكر جباليا بالإخلاء الفوري لمناطقهم باعتبار بأن ذلك تحذير مسبق قبل الهجوم.

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