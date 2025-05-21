الصحة العالمية تعتمد قرارا يدين انتهاكات الاحتلال للقطاع الصحي الفلسطيني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، في دورتها الثامنة والسبعين، قراراً بشأن الأوضاع الصحية المتدهورة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.



جاء القرار بمبادرة من مملكة البحرين التي قدّمته نيابةً عن المجموعة العربية في جنيف، في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق القطاع الصحي، واستمرار استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، وعرقلة عمل سيارات الإسعاف، ومنع المرضى من التنقل وتلقي العلاج.



ويطالب القرار بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفع القيود المفروضة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان حرية حركة المرضى والطواقم، إلى جانب دعم النظام الصحي الفلسطيني وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات المتفاقمة بفعل الاحتلال.



وحظي القرار بتأييد 104 دول، في مقابل معارضة 4 دول فقط هي: ألمانيا، إسرائيل، التشيك، وهنغاريا، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.



ودعا القرار منظمة الصحة العالمية إلى التحرك الفوري واتخاذ إجراءات فعالة لحماية المرافق الصحية والعاملين فيها، والعمل على مكافحة تفشي الأمراض وسوء التغذية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المتضررة من العدوان والاحتلال.