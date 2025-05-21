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روبيو يبدي تفاؤلا حذرا بنهاية سريعة للحرب في غزة

روبيو يبدي تفاؤلا حذرا بنهاية سريعة للحرب في غزة

2025-05-21 10:27:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أبدى وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو الاربعاء تفاؤلا حذرا بإمكان التوصل "سريعا" الى حل يؤدي الى إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن جميع المحتجزين الذين تحتجزهم حماس.
وقال روبيو أمام لجنة برلمانية "لدي قدر معين من التفاؤل في ما يتصل بإمكان الحصول سريعا على نتائج إيجابية، مع أمل بوضع حد لهذا الوضع والإفراج عن جميع الرهائن".
واذ أقرّ بأنه سبق أن أدلى بمثل هذه التوقعات، أكد أنه لا يريد أن يستبق الأحداث، وقال "شعرت بذلك أربع مرات على الأقل خلال الشهرين الماضيين، ولسبب أو لآخر، لم يحدث ذلك في اللحظة الأخيرة".
وأضاف "لا أريد أن أشعر بخيبة أمل مرة أخرى، لكنني أريدكم أن تعلموا أن هناك جهودا تبذل لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية وإنهاء هذا النزاع".

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