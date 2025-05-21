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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

2025-05-21 10:27:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، بشكل كبير فيما استمرت عوائد الخزانة الفدرالية من المستندات في الارتفاع.


وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 816 نقطة ليصل إلى 41860 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.91 بالمئة.


كما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 270 نقطة ليصل إلى 18872 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.41 بالمئة.


وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 95 نقطة، ليصل إلى 5844 نقطة، أي نسبة انخفاض 1.61 بالمئة.


إلى ذلك، تراجع قليلا سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، ليصل الى 61.36 دولار للبرميل الواحد.

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