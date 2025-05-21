الزرقاء تستعد لانطلاق احتفالات عيد الاستقلال الـ79 في أجواء وطنية بهيجة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تزهو الزرقاء بألوان الفرح والانتماء، فيما تتسارع وتيرة التحضيرات في مدينة الأمير محمد للشباب استعدادًا لانطلاق احتفالات عيد الاستقلال الأردني التاسع والسبعين، في مشهد وطني بهيج يعكس روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية.



وتنطلق الفعاليات الرسمية والشعبية اعتبارًا من يوم الجمعة 23 أيار 2025 وحتى الأحد 25 أيار 2025، يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً، حيث ستتحول المدينة الرياضية إلى فضاء وطني نابض بالحب والفخر، عبر عروض فنية وتراثية، وفعاليات ثقافية وترفيهية تستهدف جميع فئات المجتمع.



وتجسد هذه الاحتفالات نموذجًا مميزًا للتكامل المؤسسي والتعاون الوطني البناء، إذ جاءت ثمرة جهود تنسيقية محكمة بين مختلف الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية في المحافظة، ضمن رؤية وطنية تسعى إلى تعزيز قيم الوحدة والانتماء، وإبراز ما حققته المملكة من منجزات شامخة في ظل الراية الهاشمية.



وتعد هذه الفعاليات تتويجًا لنهج وطني راسخ يؤمن بأن الاستقلال ليس مناسبة عابرة، بل محطة متجددة لتجديد العهد والولاء، وترسيخ معاني السيادة والحرية والتقدم التي صاغها الأردنيون عبر مسيرة نضالهم وكفاحهم المستمر تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.