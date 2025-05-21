الزرقاء تستعد لانطلاق احتفالات عيد الاستقلال الـ79 في أجواء وطنية بهيجة

الزرقاء تستعد لانطلاق احتفالات عيد الاستقلال الـ79 في أجواء وطنية بهيجة
وتنطلق الفعاليات الرسمية والشعبية اعتبارًا من يوم الجمعة 23 أيار 2025 وحتى الأحد 25 أيار 2025، يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً، حيث ستتحول المدينة الرياضية إلى فضاء وطني نابض بالحب والفخر، عبر عروض فنية وتراثية، وفعاليات ثقافية وترفيهية تستهدف جميع فئات المجتمع.
وتجسد هذه الاحتفالات نموذجًا مميزًا للتكامل المؤسسي والتعاون الوطني البناء، إذ جاءت ثمرة جهود تنسيقية محكمة بين مختلف الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية في المحافظة، ضمن رؤية وطنية تسعى إلى تعزيز قيم الوحدة والانتماء، وإبراز ما حققته المملكة من منجزات شامخة في ظل الراية الهاشمية.
وتعد هذه الفعاليات تتويجًا لنهج وطني راسخ يؤمن بأن الاستقلال ليس مناسبة عابرة، بل محطة متجددة لتجديد العهد والولاء، وترسيخ معاني السيادة والحرية والتقدم التي صاغها الأردنيون عبر مسيرة نضالهم وكفاحهم المستمر تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
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