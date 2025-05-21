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الأرصاد تحذر من طقس الخميس - تفاصيل

الأرصاد تحذر من طقس الخميس - تفاصيل

2025-05-21 10:27:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، مع أجواء حارة نسبياً في المرتفعات والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وسط تحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في المناطق الصحراوية.
الخميس:
ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها الاعتيادية بنحو 6-7 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً في المرتفعات والسهول، وحارة في البادية والأغوار والعقبة. الرياح شرقية معتدلة تتحول مساءً إلى شمالية غربية تنشط أحياناً وتثير الغبار، خاصة في مناطق البادية.


ليلاً: أجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والعقبة.


وحذرت الارصاد الجوية من الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية كما حذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في الظهيرة.


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