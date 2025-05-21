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نتنياهو ينفي صحة ما يتردد عن خلاف مع ترامب

نتنياهو ينفي صحة ما يتردد عن خلاف مع ترامب

2025-05-21 10:27:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء صحة ما يتردد عن وجود خلاف مع الإدارة الأميركية بعد زيارة قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للخليج ولم تشمل إسرائيل.
وأسفرت زيارة ترامب لكل من السعودية وقطر والإمارات عن مجموعة من الصفقات التجارية الكبرى، لكنها أثارت تعليقات إعلامية واسعة ركزت على أن إسرائيل، أقرب حليف لواشنطن في المنطقة، لم تكن مدرجة ضمن الجولة.
وجاءت الزيارة في أعقاب قرار ترامب إنهاء حملة أميركية لمهاجمة الحوثيين في اليمن رغم استمرار الجماعة المدعومة من إيران في إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، كما جاءت وسط مساع أميركية للتوصل لاتفاق نووي مع طهران.
ولم يسبق أن علق نتنياهو علنا على المسألة، لكنه قال لصحفيين في مؤتمر صحفي إنه تحدث إلى ترامب قبل نحو عشرة أيام وإن الرئيس قال له "، أريدك أن تعرف، لديّ التزام كامل تجاهك، ولدي التزام كامل تجاه دولة إسرائيل".
ووسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل، يطالب ترامب بإنهاء الحرب في غزة سريعا ويتحدث عن معاناة المدنيين في القطاع حيث تسبب حجب إسرائيلي منذ 11 أسبوعا للمساعدات في أزمة إنسانية عميقة.

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