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أكسيوس: إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية إذا انهارت المحادثات بين طهران وواشنطن

أكسيوس: إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية إذا انهارت المحادثات بين طهران وواشنطن

2025-05-21 10:27:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن تل أبيب تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية إذا انهارت المحادثات بين طهران وواشنطن.
وبين أكسيوس، أن نتنياهو عقد اجتماعا حساسا مع وزراء ومسؤولي الأمن والاستخبارات بشأن المحادثات النووية.
وأوضح أن أي ضربة على إيران لن تكون واحدة بل ستكون حملة عسكرية تستمر أسبوعا على الأقل.

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