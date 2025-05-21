أكسيوس: إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية إذا انهارت المحادثات بين طهران وواشنطن

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أكسيوس: إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية إذا انهارت المحادثات بين طهران وواشنطن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن تل أبيب تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية إذا انهارت المحادثات بين طهران وواشنطن.
وبين أكسيوس، أن نتنياهو عقد اجتماعا حساسا مع وزراء ومسؤولي الأمن والاستخبارات بشأن المحادثات النووية.
وأوضح أن أي ضربة على إيران لن تكون واحدة بل ستكون حملة عسكرية تستمر أسبوعا على الأقل.
وبين أكسيوس، أن نتنياهو عقد اجتماعا حساسا مع وزراء ومسؤولي الأمن والاستخبارات بشأن المحادثات النووية.
وأوضح أن أي ضربة على إيران لن تكون واحدة بل ستكون حملة عسكرية تستمر أسبوعا على الأقل.
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