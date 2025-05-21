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اتفاقية بين التأمين الإسلامية ومؤسسة الحسين للسرطان

اتفاقية بين التأمين الإسلامية ومؤسسة الحسين للسرطان

2025-05-21 10:27:09
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقّعت شركة التأمين الإسلامية اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان، بهدف توفير تأمين رعاية لتغطية علاج مرض السرطان في المركز، حرصا على توسيع مظلّة الحماية التأمينية ضدّ مرض السرطان من ضمن المنتجات التأمينية التي تتيحها الشركة.


ووقّع الاتفاقية عن الشركة المدير العام رضا دحبور، وعن مؤسسة الحسين للسرطان مديرها العام نسرين قطامش.


وأكد دحبور أهمية هذه الشراكة في تعزيز دور شركة التأمين الإسلامية في تقديم حلول تأمينيّة مبتكرة تلبّي احتياجات العملاء بشكل شامل، لا سيّما أن التغطية التأمينية لعلاج السرطان أصبحت أولوية وضرورة، وخطوة استراتيجيّة تحسّن من جودة الحياة الصحيّة للمواطن الأردني .

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