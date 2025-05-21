اتفاقية بين التأمين الإسلامية ومؤسسة الحسين للسرطان

اتفاقية بين التأمين الإسلامية ومؤسسة الحسين للسرطان
ووقّع الاتفاقية عن الشركة المدير العام رضا دحبور، وعن مؤسسة الحسين للسرطان مديرها العام نسرين قطامش.
وأكد دحبور أهمية هذه الشراكة في تعزيز دور شركة التأمين الإسلامية في تقديم حلول تأمينيّة مبتكرة تلبّي احتياجات العملاء بشكل شامل، لا سيّما أن التغطية التأمينية لعلاج السرطان أصبحت أولوية وضرورة، وخطوة استراتيجيّة تحسّن من جودة الحياة الصحيّة للمواطن الأردني .
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