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ارتفاع عدد شهداء القصف على منزل غربي خان يونس

ارتفاع عدد شهداء القصف على منزل غربي خان يونس

2025-05-21 10:27:08
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منزل بحي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 4.

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