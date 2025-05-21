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بحث تعزيز التعاون بين الأردن وليبيريا

بحث تعزيز التعاون بين الأردن وليبيريا

2025-05-21 10:27:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية جمهورية ليبيريا سارة بيسولو نيانتي.
وجرى خلال الاتصال بحث تعزيز التعاون بين الأردن وليبيريا والأوضاع الإقليمية.

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