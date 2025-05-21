الخدمات الطبية: الأحد المقبل عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الخدمات الطبية: الأحد المقبل عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعلن مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن يوم الأحد الموافق ٢٥/ ٥/ ٢٠٢٥ عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.
وتؤكد مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة.
وتؤكد مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين