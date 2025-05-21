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الخدمات الطبية: الأحد المقبل عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية

الخدمات الطبية: الأحد المقبل عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية

2025-05-21 10:27:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعلن مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن يوم الأحد الموافق ٢٥/ ٥/ ٢٠٢٥ عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.
وتؤكد مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة.

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