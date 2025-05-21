وزير الإدارة المحلية يتفقد سير العمل في بلدية بيرين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الأربعاء، سير العمل في بلدية بيرين الجديدة.



وبحث الوزير، خلال لقائه رئيس البلدية وهبي الزواهرة، أوجه التعاون لدعم الجهود الخدمية والتنموية في قضاء بيرين، واطّلع على أبرز إنجازات البلدية ومشاريعها، وفي مقدمتها حوسبة عدد من خدماتها وإجراءاتها الإدارية.



وأكد المصري أن البلديات تُعدّ نقطة الارتكاز في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، نظراً لقربها المباشر من المجتمع المحلي وقدرتها على رصد احتياجاته، مشيداً بجهود البلدية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.



من جهته، استعرض الزواهرة أبرز المشاريع التنموية والخدمية في المنطقة، وجهود البلدية في تقديم أفضل الخدمات، وأهم التحديات التي تعيق عملها، معرباً عن تقديره لزيارة الوزير وتوجيه المعنيين بدراسة المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها.