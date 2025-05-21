وزير الإدارة المحلية يدعو البلديات لتزيين مناطقها احتفاءً بعيد الاستقلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أهمية مشاركة البلديات الفاعلة في الاحتفالات الوطنية، باعتبارها الأقرب إلى المواطنين ومجتمعاتهم المحلية، لما تجسد من روح الانتماء وترسيخ معاني الاستقلال والهوية الوطنية.



ودعا البلديات ومجالس الخدمات المشتركة إلى تزيين الساحات العامة برفع العلم الأردني، وإضاءة المباني الرسمية بألوان العلم، احتفاءً بعيد استقلال المملكة الـ79 الذي يصادف الأحد المقبل، مؤكدا أن هذه المناسبة الوطنية تعكس وحدة الأردنيين واعتزازهم بإنجازاتهم، وتجدد العهد بالسير خلف القيادة الهاشمية نحو المزيد من البناء والتقدم.



وقال المصري إن المجالس البلدية شكلت ركيزة أساسية في مسيرة الاستقلال، إذ أعربت من خلال قراراتها عام 1946 عن الإرادة الشعبية لإعلان الاستقلال، وهو ما أسهم في ترسيخ النظام الملكي النيابي بقيادة الهاشميين.