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11 إصابة بحادث سير في عمان

11 إصابة بحادث سير في عمان

2025-05-21 10:27:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع حادث سير ما بين قلاب وباص خط ما بعد جسر أبو علندا سحاب اليوم الأربعاء وفق مصدر أمني.

وذكر المصدر لـ "الوكيل الاخباري" أن مرتبات إدارة السير تتواجد في الموقع برفقة مجموعات الدفاع المدني.

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