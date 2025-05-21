11 إصابة بحادث سير في عمان

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11 إصابة بحادث سير في عمان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقع حادث سير ما بين قلاب وباص خط ما بعد جسر أبو علندا سحاب اليوم الأربعاء وفق مصدر أمني.
وذكر المصدر لـ "الوكيل الاخباري" أن مرتبات إدارة السير تتواجد في الموقع برفقة مجموعات الدفاع المدني.
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