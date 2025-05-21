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الأحزاب الوسطية تطّلع على واقع مستشفيات البشير وتؤكد دعمها

الأحزاب الوسطية تطّلع على واقع مستشفيات البشير وتؤكد دعمها

2025-05-21 10:26:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، برئاسة رئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، زيارة ميدانية إلى مستشفيات البشير، للاطلاع على واقعها الصحي وأبرز إنجازاتها والتحديات التي تواجهها، مؤكدة أن "البشير" يمثل صرحًا طبيًا وطنيًا يقدم خدمات حيوية لملايين الأردنيين والمقيمين.
وأكد الخشمان أن مستشفيات البشير، التي تستقبل ما يقارب 1.8 مليون مريض سنويًا، تُعد من أهم المؤسسات الصحية في المملكة، داعيًا إلى دعمها وتعزيز قدراتها من خلال تحرك تشريعي منسق مع مجلس النواب والجهات المعنية، لتجاوز التحديات التي تعيق تطورها وتوسعتها.
وشارك في الزيارة عدد من أعضاء الكتلة، منهم النواب: أيمن بدادوة، جهاد عليوي، سليمان السعود، وعبدالرحمن العويشة، حيث أثنوا على الجهود المبذولة من كوادر المستشفى رغم الضغط الكبير، مشيرين إلى ضرورة سد النقص في الكوادر الطبية، وتحديث البنية التحتية، وتوفير مواقف سيارات، وتطوير الأجهزة والمعدات الطبية.
واستعرض مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات أبرز الإنجازات، منها توسعة مستشفى الجراحات التخصصية، ومركز سميح دروزة لعلاج الأورام، وتوسعة أقسام الطب النووي والأشعة العلاجية، وافتتاح مركز التصلب اللويحي.
وأشار إلى أن مستشفيات البشير تضم 5 مستشفيات بطاقة 1200 سرير، ويعمل فيها نحو 6500 موظف، بينهم 4500 من الكوادر الصحية، موضحًا أن المستشفى استقبل 1.8 مليون مراجع في 2024، وأجرى 51 ألف عملية جراحية، و3800 عملية قسطرة، و380 جراحة قلب.
وأكد العبداللات أن "البشير" يخدم جميع محافظات المملكة، وأن وزارة الصحة تعمل على تعزيز الكوادر من خلال برامج الإقامة والتعليم المستمر، مع دور مهم لمراكز الرعاية الصحية الأولية في تخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى.
وشدد أعضاء الكتلة، خلال لقائهم مديري المستشفيات والأقسام، على أهمية التنسيق المشترك لتحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكدين أن الكتلة ستواصل متابعتها لهذا الملف الحيوي، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة.

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