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محافظ الزرقاء يتفقد المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين

محافظ الزرقاء يتفقد المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين

2025-05-21 10:26:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تفقد محافظ الزرقاء الدكتور فراس ابو قاعود، واقع الخدمات المقدمة في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في منطقة مريجيب الفهود بقضاء الأزرق.


واطلع خلال زيارته للمخيم اليوم الاربعاء، بحضور مدير مديرية شؤون اللاجئين في مديرية الأمن العام العميد عواد الشرفات، ومدير شرطة الزرقاء العميد فهد أبو وندي، ومدير المخيم العقيد محمد المبيضين، على سير العمل اليومي في المخيم والتباحث حول عدد من القضايا المتعلقة بالمخيم.

وأكد أبو قاعود، أهمية التعاون المشترك لتحقيق المصلحة العامة، مشيدا بجهود مديرية الأمن العام بكافة مرتباتها والتي تعمل على توفير الأمن والطمأنينة للمواطن والزائر، واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام العام.

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