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انطلاق أيام الفيلم اليوناني الاثنين المقبل

انطلاق أيام الفيلم اليوناني الاثنين المقبل

2025-05-21 10:26:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنطلق، الاثنين المقبل، عروض "أيام الفيلم اليوناني" في المسرح الخارجي (المفتوح) بمقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.


وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، فإن "الأيام"، التي تأتي بتنظيم من الهيئة بالتعاون مع السفارة اليونانية في الأردن، ستستمر 4 أيام، حيث تبدأ عروضها بالفيلم الدرامي الروائي الطويل "بوليدروسو"، من إخراج أليكساندر فولغاريس وإنتاج 2023، وهو ناطق باليونانية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، حيث حصل على 7 جوائز، بما في ذلك جائزة أفضل ممثلة وأفضل تصوير سينمائي في حفل توزيع جوائز الأكاديمية اليونانية للأفلام 2024.


وتتواصل "الأيام" مع الفيلم الكوميدي الروائي الطويل "التفاصيل التي حادت عن الطريق"، من إخراج هاريس فافياديس، وإنتاج 2023، وناطق باليونانية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية. وحصل الفيلم على جائزة أفضل موقع من قبل الهيئة اليونانية للأفلام، كما ترشح للعديد من الجوائز الأخرى، بما في ذلك أفضل فيلم روائي وأفضل فيلم أول.

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