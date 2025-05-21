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"مِراس" تُرسي عقداً بـ 690 مليون درهم لتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع "ند الشبا جاردنز"

"مِراس" تُرسي عقداً بـ 690 مليون درهم لتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع "ند الشبا جاردنز"

2025-05-21 10:07:37
(MENAFN- Al-Bayan) "> أعلنت ((مِراس))، التابعة لـ ((دبي القابضة للعقارات))، ترسية عقد بقيمة تزيد عن 690 مليون درهم لمصلحة شركة ((بهاتيا للمقاولات العامة))، لتنفيذ المرحلة الرابعة من مجمعها السكني المسوّر ((ند الشبا جاردنز)). وتعد هذه المرحلة هي الأحدث ضمن المشروع الفاخر الواقع في أحد أبرز مواقع دبي، ومن المقرر تسليمها في الربع الأول من عام 2027.

ويقع هذا المجمع السكني في موقع استراتيجي على مقربة من وسط مدينة دبي، ويوفر وصولاً سهلاً إلى مناطق الخليج التجاري وبرج خليفة ومضمار ميدان لسباق الخيل، بالإضافة إلى وجهات أخرى متميزة للترفيه وأسلوب الحياة العصري.

تضم المرحلة الرابعة في ((ند الشبا جاردنز)) فللاً واسعة مكونة من أربع وخمس وست غرف نوم، بالإضافة إلى منازل تاون هاوس مميزة مكونة من ثلاث غرف نوم، ويحيط بها مساحات خضراء، وتتميز بوسائل راحة عديدة، بما في ذلك مسبح مصمم على طراز المنتجعات، ومسرح بمدرّج لإقامة الفعاليات، ومسارات للجري وحديقة مخصصة لليوغا. كما يقدم ((ند الشبا جاردنز مول)) تجربة ديناميكية في التسوق وتناول الطعام في قلب المجمع. ويشمل نطاق أعمال العقد في المرحلة الرابعة بناء وتجربة وتشغيل وتسليم 188 وحدة سكنية، تتكون من 92 تاون هاوس و96 فيلا، بالإضافة إلى منزلين بحمام سباحة.

و قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في ((دبي القابضة للعقارات)): ((يمثل مشروع ((ند الشبا جاردنز)) التزامنا المتواصل بتطوير مجمعات سكنية مميزة تعزز وترتقي بقطاع العقارات في دبي. يوفر هذا المجمع السكني المُسوّر بتصميمه المدروس بعناية تجربة معيشة تُميزه عن غيره من المجمعات الأخرى في السوق. ويعكس تعاوننا مع شركة ((بهاتيا للمقاولات العامة)) في هذه المرحلة المهمة التزامنا بالتعاون مع جهات تشاركنا نفس التزامنا بالتميز. ونحن على ثقة من أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مُفضلة في العقارات)).

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