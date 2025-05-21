المصرف المركزي ينظم المنتدى الوطني الأول لتعزيز سياسات الشمول المالي

MENAFN - Al-Bayan) ">نظّم مصرف الإمارات المركزي في أبوظبي، المنتدى الوطني الأول لسياسات الشمول المالي والثقافة المالية، ترسيخاً لمكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً، وكخطوة تمهيدية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية.

حضر افتتاح المنتدى معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، ويونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وحامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية، وفاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وسيف الظاهري، مساعد محافظ المصرف للعمليات المصرفية والخدمات المساندة.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار مساعي تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وأهداف المصرف المركزي المتعلقة بتعزيز الوعي والشمول المالي، وتوسيع نطاق وصول الخدمات المالية لفئات المجتمع كافة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. وتهدف استراتيجيتا الشمول المالي والثقافة المالية إلى تمكين المستهلك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والفئات غير المشمولة في الخدمات المالية من خلال تصميم وإطلاق مبادرات وبرامج تعزز العدالة وتسهل الاندماج المالي الشامل، كما تسعى إلى بناء منظومة مالية مبتكرة قائمة على الرقمنة والحلول التكنولوجية، وضمان المساواة وتيسير وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات المالية.

وسيتم تطوير الاستراتيجيتين بناءً على دراسات متخصصة وبحوث عالمية متقدمة في هذا الشأن، وبمشاركة فعّالة من المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وأفراد المجتمع، بما يحقق تضافر جهود الجهات وتكاملها عبر كافة المراحل.

شراكة

ولضمان توافق الاستراتيجيتين مع أفضل الممارسات الدولية، وقّع المصرف المركزي والبنك الدولي اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في صياغتهما وتبادل الخبرات الفنية. وقع الاتفاقية، فاطمة الجابري وصفاء الطيب الكوقلي، مدير البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وقالت فاطمة الجابري، إن تطوير استراتيجية الشمول المالي واستراتيجية الثقافة المالية، يعد خطوة محورية نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز الرفاهية الاجتماعية في الدولة من خلال توسيع نطاق وصول الخدمات المالية لفئات المجتمع كافة، والارتقاء بالبنية التحتية المالية. وأضافت أن المصرف المركزي يحرص على تطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات المالية العالمية، ومنها البنك الدولي، ويلتزم بدعم المبادرات والأنظمة التي تركز على تعزيز الوعي والثقافة المالية، وإشراك فئات المجتمع كافة في النظام المالي، ما يسهم في بناء مجتمع قوي ومزدهر، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.

من جانبها قالت صفاء الطيب الكوقلي إن الشمول المالي يعد عنصراً أساسياً للنمو الاقتصادي والتوظيف، وداعماً لتمكين المرأة اقتصادياً، فضلاً عن كونه عاملاً مساعداً لتعزيز بيئة الأعمال ونموها. وأضافت أن البنك الدولي يدعم من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية، أكثر من 100 دولة نامية في مجال تعزيز الشمول المالي، مشيدة بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي لصياغة استراتيجيات تُمكّن كافة أفراد مجتمع الإمارات من المشاركة الفعالة في النظام المالي واتخاذ قرارات مالية مدروسة.