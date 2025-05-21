طقس الإمارات غداً.. صحو غائم جزئيا رطب ليلاً

طقس الإمارات غداً.. صحو غائم جزئيا رطب ليلاً
الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:45، والمد الثاني عند الساعة 08:53،
والجزر الأول عند الساعة 14:29، والجزر الثاني عند الساعة 03:28.
وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:15، والمد الثاني عند الساعة 06:29، والجزر الأول عند الساعة 10:29، والجزر الثاني عند الساعة 00:16.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 46 27 85 20
دبي 43 29 75 25
الشارقة 42 24 80 25
عجمان 41 26 85 25
أم القيوين 43 24 80 25
رأس الخيمة 42 23 75 30
الفجيرة 38 30 90 30
العـين 47 29 55 10
ليوا 47 25 80 15
الرويس 37 25 75 35
السلع 38 25 70 30
دلـمـا 37 27 95 25
طنب الكبرى / الصغرى 35 26 90 50
أبو موسى 32 27 85 55
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