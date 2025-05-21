طقس الإمارات غداً.. صحو غائم جزئيا رطب ليلاً

MENAFN - Al-Bayan) "> توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهريصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها، جنوبية غربية – شمالية شرقية، وسرعتها، 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:45، والمد الثاني عند الساعة 08:53،

والجزر الأول عند الساعة 14:29، والجزر الثاني عند الساعة 03:28.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:15، والمد الثاني عند الساعة 06:29، والجزر الأول عند الساعة 10:29، والجزر الثاني عند الساعة 00:16.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 27 85 20

دبي 43 29 75 25

الشارقة 42 24 80 25

عجمان 41 26 85 25

أم القيوين 43 24 80 25

رأس الخيمة 42 23 75 30

الفجيرة 38 30 90 30

العـين 47 29 55 10

ليوا 47 25 80 15

الرويس 37 25 75 35

السلع 38 25 70 30

دلـمـا 37 27 95 25

طنب الكبرى / الصغرى 35 26 90 50

أبو موسى 32 27 85 55