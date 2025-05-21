تعاون بين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و"ثرا" لإنشاء مركز تمكين الصناعة 4.0 في عجمان

MENAFN - Al-Bayan) ">وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اتفاقية تعاون مع مركز ((ثرا لريادة الأعمال)) التابع لغرفة عجمان، بهدف إنشاء مركز ((تمكين الصناعة 4.0)) في مقر مركز ((ثرا)) بإمارة عجمان.

وقع الاتفاقية فاطمة المهيري، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا بالإنابة، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومروان العرياني، المدير التنفيذي لمركز ثرا لريادة الأعمال لمركز ثرا.

ويهدف المركز الجديد إلى أن يكون مركزاً وطنياً للتميز في دعم تبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الابتكار والتطوير الصناعي في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو اقتصاد متقدم ومستدام مدفوع بالمعرفة والتكنولوجيا.

ويعمل الجانبان، بمواجب الاتفاقية، على تشغيل وتفعيل مركز ((تمكين الصناعة 4.0)) من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج النوعية الموجهة للقطاع الصناعي، والتي تركز على تسريع التحول التكنولوجي، وتعزيز التنافسية الصناعية، من خلال تمكين الصناعات المحلية بالتقنيات الحديثة.

وحددت الاتفاقية نطاق عمل مركز التمكين 4.0، الذي يشمل عدة أنشطة، منها توفير منصة للتواصل من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وحلقات نقاش، تهدف إلى رفع الوعي بالتكنولوجيا الحديثة، وبناء قدرات العاملين في القطاع الصناعي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات في هذا المجال، كما تشمل الأنشطة عرض التكنولوجيات المبتكرة، من خلال إلقاء الضوء على التطبيقات الصناعية الناجحة للتقنيات المتقدمة، بالتعاون مع شركاء من القطاع الصناعي ومزودي التكنولوجيا، بهدف تعزيز تبني الحلول المبتكرة.

ويعد إنشاء مركز ((تمكين الصناعة 4.0)) خطوة مهمة ضمن مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة التحول الرقمي الصناعي، وتمكين رواد الأعمال والمصنعين في مختلف إمارات الدولة من الوصول إلى خدمات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي وتكنولوجي عالمي.