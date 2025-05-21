"دبي البحرية" تطلق خدمة "الفحص الفني عن بُعد" لتجديد رخص الوسائل البحرية

MENAFN - Al-Bayan) "> أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إطلاق خدمة الفحص الفني عن بُعد لتجديد رخص الوسائل البحرية الترفيهية حتى طول 12 متراً، والوسائل الترفيهية المخصصة للرياضات المائية إضافة إلى الوسائل البحرية الأجنبية الزائرة، ما يتيح للمتعاملين إمكانية إتمام عمليات الفحص بسهولة ومرونة، وفق أعلى المعايير الدولية، بما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن هذه الخدمة تأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي، مشيراً إلى تبني سلطة دبي البحرية توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله))، في تسهيل حياة الناس وتطوير الخدمات الحكومية، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها تصفير البيروقراطية في الإجراءات، لتكون خدمات الحكومة هي الأفضل عالمياً.

وأوضح الشيخ سعيد أن إطلاق خدمة الفحص الفني عن بُعد يعكس التزامنا بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم حلول مبتكرة تواكب التطورات العالمية، حيث تحرص السلطة على توفير خدمات رقمية تسهّل على المتعاملين الحصول على الخدمة وتضمن استمرارية الأعمال دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.

وأشار إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز الامتثال البحري، موضحاً أن هذه الخدمة تتيح للمتعاملين إجراء الفحوص الفنية بسلاسة وتضمن التزامهم بأعلى معايير السلامة والجودة، علاوةً على المساهمة في سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق رضا المتعاملين.

وقال حامد حسن، مدير إدارة التسجيل البحري في سلطة دبي البحرية، إنه يمكن للمتعاملين حجز مواعيد الفحص عبر البوابة الإلكترونية للسلطة أو من خلال تقديم طلب لدى إدارة التسجيل البحري، وبمجرد تأكيد الحجز واستكمال عملية الدفع واستيفاء قائمة الفحص المطلوبة، سيتلقى المتعامل رابطاً إلكترونياً لاستكمال إجراءات الفحص الفني عن بُعد.

وفي الموعد المحدد، سينضم كل من المفتش والمتعامل إلى الجلسة الافتراضية للامتثال لتعليمات المفتش وعرض العناصر المطلوبة وفقاً لقائمة الفحص المعتمدة من خلال تسجيل الجلسة بعد إبلاغ المتعامل بذلك للحصول على موافقته، تماشياً مع معايير الشفافية والحوكمة الرقمية التي تعتمدها سلطة دبي البحرية. وعند انتهاء الفحص، سيقوم المفتش بإعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص وإرساله للمتعامل عبر البريد الإلكتروني مع توفير إمكانية تحميله من خلال حسابه الشخصي عبر البوابة الإلكترونية.