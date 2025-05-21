بيان مشترك مرتقب بين لبنان وفلسطين يؤكد دعم غزة ورفض التوطين وتعزيز التنسيق الأمني

MENAFN - Amman Net) حصلت "عمان نت" على مشروع بيان مشترك لبناني فلسطيني، سيتم اصدارة في ختام زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان، تلبية لدعوة من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون. وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويُنتظر أن يؤكد البيان المشترك على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وعلى التزام الجانبين بتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. كما من المتوقع أن يجدد الطرفان التأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما سيشير البيان إلى إدانة الجانبين الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وما نتج عنه من خسائر بشرية جسيمة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، مع دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وتمكين دولة فلسطين من الاضطلاع بكامل مهامها هناك.

وسيتضمن البيان أيضًا دعوة لتفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في حماية الشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي، إضافة إلى تأكيد ضرورة وقف الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، بما يشمل الاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان: تمسك بحق العودة ورفض التوطين

ويُتوقع أن يعيد البيان التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفقًا للقرار الأممي 194، ورفض أي مشاريع تهدف إلى التوطين أو التهجير. كما سيشدد على أهمية دعم وكالة الأونروا وزيادة مواردها لضمان استمرار خدماتها الحيوية.

ومن المنتظر الإعلان عن تشكيل لجنة لبنانية فلسطينية مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، ضمن احترام السيادة اللبنانية، مع التأكيد على الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين، دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية.

التنسيق الأمني واحترام السيادة

كما من المتوقع أن يشدد البيان على التزام الجانبين بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتعزيز التنسيق الأمني داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها. وسيؤكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية لأي أعمال عسكرية، واحترام سياسة النأي بالنفس التي يعتمدها لبنان.

وسيتضمن البيان أيضًا توافقًا على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة لأي مجموعات خارجة عن القانون.

رسائل تقدير والتزام متبادل

ومن المتوقع أن يتوجّه الرئيس الفلسطيني في البيان المنتظر بالشكر إلى نظيره اللبناني العماد جوزاف عون على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين، والتزام دولة فلسطين بدعم أمن واستقرار لبنان وسيادته الكاملة على أراضيه.

فيما يلي نص مشروع البيان اللبناني الفلسطيني- المشترك

بمناسبة زيارة فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان

بيروت، في ٢٠ أيار/مايو ٢٠٢٥

تلبيةً للدعوة الرسمية الموجهة من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، قام فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس بزيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقد اتفق الجانبان على ما يلي:

أولاً: على الصعيد السياسي

1. يؤكد الجانبان على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، والتزامهما المشترك بتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على مختلف المستويات.

2. يجدد الجانبان التأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية في بيروت العام ٢٠٠٢ .

3. يدين الجانبان استمرار العدوان على قطاع غزة وما نتج عنه من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ويطالبان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذا العدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وادخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي مهامها كاملة، وحشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لاعادة اعمار قطاع غزة، ووقف الاستيطان والاعتداءات على الضفة الغربية والقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والذهاب للمؤتمر الدولي للسلام بنيويورك الشهر المقبل وحشد المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وصولا لنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

4. يؤكد الجانبان على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

5. يشجب الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، ويدعوان المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، الى الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه برعاية الدولتين في تشرين الثاني من العام 2024 لجهة وقف الاعمال العدائية والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الاسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف دولياً، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701 الذي التزم لبنان احترام كامل مندرجاته.

ثانياً: في ما يتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

1. يؤكد الجانبان على تمسكهما بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير.

2. يشدد الجانبان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها.

3. يتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.

4. يؤكد الجانبان التزامهما بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية.

ثالثاً: في مجال الأمن والاستقرار

1. يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل اراضيها وانهاء اي مظاهر مخالفة لذلك، وعلى أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه.

2. يشدد الجانبان على تعزيز التنسيق الأمني بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها.

3. يؤكد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية.

4. يتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة.

وفي الختام، اعرب فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين، ومجدداً التزام دولة فلسطين بدعم أمن لبنان واستقراره وسيادته على كامل أراضيه.

عن الجمهورية اللبنانية عن دولة فلسطين

العماد جوزيف عون محمود عباس

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