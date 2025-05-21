الرقباني: "جلوبال فارما" تصدر منتجات دوائية إلى 18 دولة

MENAFN - Al-Bayan) أكد محمد الرقباني، مدير عام دبي للاستثمار الصناعي وعضو مجلس إدارة شركة ((جلوبال فارما)) إحدى شركات ((دبي للاستثمار)) أن الشركة تنتج حالياً أكثر من 120 نوعاً من الأدوية المتنوعة وتُصدّر منتجاتها إلى نحو 18 دولة في إفريقيا ومجلس التعاون الخليجي وأوروبا الشرقية وآسيا.

وقال الرقباني في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ((وام)) على هامش فعاليات الدورة الرابعة من منصة ((اصنع في الإمارات))، إن الشركة تسعى إلى التوسع عالمياً من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الصناعات الدوائية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن ((جلوبال فارما)) تضع تأهيل الكوادر الوطنية على رأس أولوياتها، من خلال شراكات استراتيجية مع الجامعات والمؤسسات المحلية والعالمية لتدريب وتمكين الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

وأشار إلى التزام الشركة بأعلى معايير الجودة العالمية، حيث تُوجت بجائزة الجودة في الصناعات الدوائية ضمن جوائز ((اصنع في الإمارات))، وهو ما يعكس حرص الشركة المستمر على التميز والابتكار.

وأكد الرقباني أن استثمار القيادة الرشيدة في بناء الإنسان بدأ يؤتي ثماره اليوم من خلال ما نشهده من كفاءات وطنية رائدة ومؤسسات صناعية متقدمة منافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال، إننا نحن فخورون بمشاركتنا في ((اصنع في الإمارات)) الذي يُعد منصة وطنية مهمة لتعزيز ودعم الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن ((جلوبال فارما)) تشارك في الحدث كمصنع أدوية وطني ملتزم بتعزيز الأمن الدوائي في الدولة وتقديم منتجات عالية الجودة مطابقة لأعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن إنتاج ((جلوبال فارما)) يغطي طيفاً واسعاً من الأدوية التقليدية والأدوية ذات التقنية العالية، فيما تعمل الشركة على تطوير أدوية بيولوجية كما طورت منتجات عشبية مستوحاة من تراث الدولة.

وأكد أن الصناعة الدوائية تلعب دوراً استراتيجياً في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى تصنيع جميع الأدوية التي تنتجها الشركة بالكامل في الإمارات في مصانعها بمجمع دبي للاستثمار، مشيراً إلى أن ((اصنع في الإمارات)) يشكل فرصة مهمة لقطاع الصناعة الوطني لكونه يتيح الفرصة للتواصل مع الشركاء، وعرض القدرات التصنيعية، واستكشاف آفاق التعاون والنمو داخل الدولة وخارجها.

وأشار الرقباني إلى أن ((جلوبال فارما)) وقعت خلال مشاركتها في منصة ((اصنع في الإمارات)) 4 اتفاقيات مع عدد من المصانع المتخصصة في الصناعات الدوائية في كندا وإسبانيا ومصر، بالإضافة إلى مركز أبحاث للأدوية المتقدمة في الأردن، وذلك في إطار جهود الشركة لتوسيع شركاتها الإقليمية والدولية، وتعزيز حضورها على مستوى العالم من خلال صناعات دوائية متقدمة ومتطورة تعكس مكانة الإمارات الرائدة في مختلف المجالات.